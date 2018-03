Cientos de docentes de la ciudad de Mar del Plata cantan “salario equivalente a la canasta familiar”. Una canción que desde hace días retumba, por la mañana, frente al palacio municipal y por las calles del microcentro. Detrás de esa frase se encausan reclamos que desde hace años se ha decidido no escuchar: no solo salario digno para los trabajadores de la educación (recordemos que los auxiliares de ATE levantan también esta bandera) sino también presupuesto para infraestructura y mobiliario escolar, creación de cargos necesarios en cada escuela, becas para los estudiantes y más cupos y calidad de los comedores escolares. Se podrían agregar muchas más consignas. Consignas que recorren toda la provincia y encuentran en cada ciudad a docentes que luchan por la educación pública.

Los reclamos se dan a partir de un intenso debate dentro de la docencia y en la sociedad. Desde las esferas gubernamentales, con la gobernadora Vidal como defensora de los niños, se intenta responsabilizar de la “extorsión docente” a las conducciones gremiales pero sobre todo al secretario general del Suteba a nivel provincial, Roberto Baradel. Un intento por deslegitimar el reclamo docente, a los gremios y al sindicalismo en general. En ese sentido, pretende fracturar a la docencia hacia adentro y con las comunidades educativas con discursos cada vez más imperativos, con llamado a voluntarios, con cartas plagadas de falsedades sobre lo que cobra un docente, sobre las horas que trabaja; con amenazas de quitar personerías jurídicas y ofrecimiento de sumas miserables para que no se tomen medidas de fuerza.

Pero los docentes también tienen qué decir. Los argumentos expresados por Vidal, donde la docencia sería víctima ingenua de un gremialista agente kirchnerista, pierde todo tipo de consistencia cuando los maestros llegan a su escuela. Allí pega una cachetada la realidad escolar y social.

Y a la conducción del sindicato también le conviene victimizarse y mostrarse, en tiempos de elecciones gremiales, como el adalid de los docentes. Sus vinculaciones y apoyo al Frente para la Victoria son de público conocimiento aunque ello no le ha impedido hacer acuerdos con el gobierno de Cambiemos (basta recordar que ante los mismos problemas planteados más arriba, el ciclo lectivo 2016 comenzó con total “normalidad” y sin ninguna medida de fuerza). Una conducción Celeste (recordemos que las listas dentro del suteba se identifican con colores) que plantea la necesidad de luchar por una paritaria nacional – que desde hace años pone el techo salarial docente y que le permite controlar importantes fondos a partir de los programas educativos nacionales como el Plan Fines- desvinculándola totalmente de las particularidades provinciales que, en muchos lugares, siguen siendo de matiz K.

Hacia dentro del gremio sienten la presión de las bases docentes desconformes, con un reagrupamiento de sectores denominados Multicolor que han desplazado a la conducción baradelista de las seccionales más importantes de la provincia como La Plata o La Matanza. Una corriente multicolor que se ha convertido en la locomotora que impulsa las medidas de lucha a partir de asambleas y mandatos por escuelas, y que cuenta con el apoyo creciente de la docencia provincial.

Queda por dilucidar como continúa el conflicto en una semana donde se ha reafirmado la voluntad de luchar de los docentes, que ha llevado a las conducciones gremiales a llamar a parar por lo menos 4 días más y donde el gobierno de Vidal endurece cada día más su discurso y, por lo visto, no quiere que “le tuerzan el brazo unos maestritos”. Hasta tanto deberá tenerse en cuenta que ante la política actual del gobierno de ataque a la docencia, a su salario y a la educación pública no se pueden utilizar los argumentos PRO contra Baradel para legitimar la destrucción de la escuela pública. Esto le conviene al gobierno y hasta a Baradel, alguien que traicionó mil veces a los docentes pero que en este contexto es secundario. Los docentes que hoy luchan no pueden quedar enfrascados ni en el discurso M ni en el discurso K porque saben muy bien de qué se habla cuando se habla de ajuste a la educación y crisis educativa.

Agustin Moisano