El conjunto que dirigen Daniel Villen y Marcelo Girardi perdió la Final de Plata frente a Salta por 12 a 7. A pesar de la derrota, el equipo marplatense mejoró la actuación del certamen anterior.

El primer partido lo disputó frente a Tucumán, actual subcampeón del Seven, y perdió 14-12 en un encuentro muy parejo. El desarrollo fue favorable para el UNI durante la primera etapa, gracias a un try de Facundo Raiteri. Rodrigo Bruni armó la jugada y asistió para que el forward concrete la ofensiva en velocidad.

Los tucumanos supieron reponerse y golpearon en momentos justos para lograr una diferencia irremontable. Un try antes de irse al vestuario y otra anotación en el comienzo del complemento. Mar del Plata se acercó en el marcador luego de una gran jugada entre Maximiliano Ruiz y Ernesto Rocha, que concluyó con un try de Emanuel Contino. Sin embargo, no alcanzó para empatar y el equipo marplatense se adjudicó el segundo puesto de la Zona 2.

El próximo rival fue Entre Ríos en instancias de Cuartos de Final. Villen y Girardi repitieron formación con Rodrigo Bruni, Mariano Abate, Facundo Raiteri, Ignacio Marino, Emanuel Contino, Rafael Riego y Guido Zingale desde el comienzo del partido.

Como sucedió contra Tucumán, el ‘Trébol‘ comenzó ganando el partido. Marino robó la pelota en Scrum y logró el primer try del cotejo. Cinco minutos más tarde Guido Zingale aprovechó un contragolpe para que los marplatenses consigan un resultado parcial de 12 a 0. Entre Ríos descontó antes del final del primer tiempo para achicar la distancia a 12-5 y en el inicio de la segunda etapa llegó al empate. Finalmente, la UER consiguió el pasaje a las semifinales tras ganarle al ‘Trébol’ en tiempo extra.

De esta manera, el conjunto de Mar del Plata jugó las semifinales de la Copa de Plata frente a Nordeste, el otro equipo que quedó fuera de los Cuartos de Oro. Dominó el partido y ganó cómodamente por 22 a 5. El conjunto de Villen y Gilardi jugó la final frente a Salta, y volvió a ver la derrota debido a errores propios. Perdió 12 a 7 y se quedó con las ganas de festejar.