Junto a la concejala Marina Santoro (FPV) y a integrantes de gremios y organizaciones sociales, se pidieron más puntos de venta, mantenimiento de los precios oficiales ($54) y mejor atención en la sede de la empresa.

En una jornada muy fría en la ciudad, cerca de dos cuadras de fila ilustraron la postal que se da a diario en el punto de venta de garrafas que atrae a todos los vecinos de Mar del Plata casi por obligación.

“No tenemos otro lugar donde comprar a este precio. En mi barrio (Hipódromo) la venden a $150, cuando no la suben a $180 y además no hay abastecimiento. Acá se cumple la promesa que nos habían hecho de conseguirla a $54”, relató Gabriela, una de las consumidoras que se acercó a la manifestación.

Integrantes de CGT, MNA Forja, Patria Grande, y la Multisectorial contra el Tarifazo se acercaron a la manifestación junto a la edil Marina Santoro, quien manifestó que “más de la mitad de la población de la ciudad depende del gas envasado”.

“Los vecinos quedan como rehenes de los precios de las garrafas en los barrios porque hay irregularidades que no son controladas por la autoridad nacional competente. Una de las distribuidoras que figura en la página oficial de la Secretaría de Energía no vende unidades y todos los usuarios tienen que acercarse desde muy lejos hasta este punto. La semana pasada presenté ante el Enargas una denuncia contra Aranguren al respecto pero todavía no hay una solución concreta. A esto le sumamos que la distribución en los barrios por parte del Municipio ya no se realiza, lo que lleva a enormes filas en esta distribuidora”, enfatizó.

Durante la manifestación, otra usuaria reclamó: “Queremos que nos atiendan bien y que extiendan el horario. Acá abren hasta las 12 y yo no tengo tiempo porque trabajo. Hoy me tuve que pedir el día. Además, no hay baños químicos ni lugares de espera, ni siquiera para personas adultas o discapacitadas”.