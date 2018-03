Una vez finalizado el Torneo Apertura que organizó el comité de Patín Artístico de la Asociación Marplatense (AMP), las patinadoras locales Lucía Martínez y Luciana González fueron seleccionadas para viajar a Alemania donde representarán al país en la “German Cup Freib”.

El patín artístico realizó en la ciudad de Mar del Plata su “Torneo Apertura” que deja inaugurada una nueva temporada para todas las deportistas afiliadas a la Asociación Marplatense de Patín (AMP).

La actividad se dividió en dos escenarios, el gimnasio del Sindicato Luz y Fuerza y Punto Sur, donde se desarrolló el grueso de la actividad. Una de las categorías más atractivas fue la Internacional Juvenil donde se destacaron Luciana González de Pompeya que terminó en la primera colocación, escoltada por Lucía Martínez del mismo club, Camila Pastrello de Banfield y Sofía Saubiette de Teléfonos.

Pastrello también se quedó con la Divisional “A” Elite Juvenil, secundada por Florencia Sobrecuevas de Pompeya. En la misma categoría pero para mayores, María Chicote (Pompeya) se alzó con el triunfo.

En la categoría “A” Nacional hubo tres ganadoras como Antonella Di Norcia de Once Unidos (Cadete), María Lis Pulido de Pompeya (Juvenil) y Julieta Pellizza de Banfield (Junior). Además de las competencias pautadas para Libre y Danza donde hubo distintas divisionales en competencia, hubo un lugar especial para la modalidad Show con la cuál se cerró la actividad del Torneo Apertura.

Los resultados más destacados fueron los siguientes:

Divisional “A” Elite Juvenil: 1º Camila Pastrello (Banfield) y 2º Florencia Sobrecuevas (Pompeya)

Divisional “A” Elite Mayor: 1º María Chicote (Pompeya)

Internacional Juvenil: 1º Luciana González (Pompeya), 2º Lucía Martínez (Pompeya), 3º Camila Pastrello (Banfield) y 4º Sofía Saubiette (Teléfonos)

Internacional Senior: 1º Romina Baldino (Once Unidos)

Danza Americana Infantil Básico: 1º Valentina Estévez (Once Unidos)

Danza Americana Clásico: 1º Noelia Desimone (Once Unidos) y 2º Roberta Goldar (Once Unidos)

Danza Internacional Infantil: 1º Saya Gamboa (Once Unidos)

Divisional “A” Nacional Cadete: 1º Antonella Di Norcia (Once Unidos) y 2º Catalina Elia (Libertad)

Divisional “A” Nacional Juvenil: 1º María Lis Pulido (Pompeya) y 2º Lucía Sebastián (Pompeya)

Divisional “A” Nacional Junior: 1º Julieta Pellizza (Banfield), 2º María Paz Pulido (Pompeya), 3º Paula Ramos (Once Unidos) y 4º Florencia Torres Lucero (Once Unidos)

Divisional “B” Primera – 14 años: 1º Julieta Aguilar (Libertad), 2º Sheila Barbieri (Pompeya)

Divisional “B” Primera – Mayores: 1º Micaela Escobar (Luz y Fuerza), 2º Julieta Sadobe (Banfield) y 3º Denise Tomaselli (Punto Sur)

DOS DE SELECCIÓN

Una vez terminada la participación en el certamen doméstico, dos patinadoras de Mar del Plata recibieron una grata noticia. Se trata de Lucía Martínez y Luciana González que fueron seleccionadas por la Confederación Argentina de Patín para integrar el equipo nacional que viajará a Alemania para representar al país en el “German Cup Freib” que se desarrollará del 12 al 17 de mayo.

Como siempre, además de un desafío deportivo para ellas, será la oportunidad de seguir creciendo en lo personal y también llevar la bandera de la ciudad de Mar del Plata, definitivamente instalada en la elite del país.