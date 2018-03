El marplatense Horacio Zeballos perdió frente al múltiple campeón español Rafael Nadal por 6-3 y 6-4, y quedó eliminado en una de las semifinales del ATP 500 de Barcelona, el tradicional Conde de Godó, que Nadal ganó nueve veces.

Zeballos, ubicado en el puesto 84 del ranking mundial de la ATP, cayó ante Nadal, número 5 del mundo y defensor del título en el torneo catalán, en una hora y 34 minutos de juego en la cancha que lleva justamente el nombre de su rival de hoy, “pista Rafa Nadal”.

Para el zurdo argentino, de 32 años, fue de todas formas la mejor performance de su carrera en un torneo de la categoría 500, con cuatro triunfos en serie, frente al colombiano Santiago Giraldo (99), al portugués Joao Sousa (37), el francés Benoit Paire (49) y el ruso Karen Khachanov (56), lo que le reportará un ascenso hasta el puesto 60 de la clasificación.

Tras el partido se llevó un lindo regalo. Como en Doha ante Novak Djokovic, al final hubo selfie.

“¡Por supuesto!”, respondió el argentino. “Rafa me dijo que obviamente, que ningún problema. Esos momentos los quiero plasmar no sólo en mi memoria. Son fotos que me van a quedar para el resto de mi carrera. Y ¿por qué no?”, apuntó.

“Para mí un honor que me pida alguien hacerse una foto conmigo”, respondió Nadal.

Que linda tarde! Perdi si! Pero que bien la pase! Me queda este recuerdo hermoso. Gracias Rafa!!! Que linda fiesta!! pic.twitter.com/xMrDiPNFat — horacio zeballos (@HoracioZeballos) April 29, 2017

Nadal, ganador en 9 ocasiones del Conde de Godó y el mejor tenista de la historia sobre polvo de ladrillo (conquistó el domingo pasado el Masters 1000 de Montecarlo, su título 50 en la superficie y el 70 de su carrera), jugará mañana una nueva final frente al austríaco Dominic Thiem.

Thiem, número nueve del mundo, eliminó hoy al británico Andy Murray (1) por 6-2, 3-6 y 6-4, en un encuentro que duró dos horas y 15 minutos, por la otra semifinal del ATP de Barcelona, que repartirá premios por 2.300.000 euros.