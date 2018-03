Se registró un nuevo hecho de vandalismo contra un controlador de semáforo, en este caso, ubicado en la intersección de la avenida Independencia y Belgrano. Es el sexto semáforo que fue atacado desde el inicio de la gestión del intendente Carlos Fernando Arroyo y el segundo en menos de una semana.

Personal de Tránsito reordena el tráfico vehicular mientras personal del Ente de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL) realiza la reparación, estimada para el transcurso de esta jornada. Desde la comuna se informó que la reparación de cada controlador tiene un costo de 55.000 pesos.

En este marco, Pablo Simoni, presidente del EMVIAL, manifestó que “ya no tenemos duda que es adrede. No podemos decir a una persona o grupo de personas en particular pero estamos trabajando con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) analizando las cámaras”.

Asimismo, Simoni precisó que “este es el segundo controlador atacado en menos de una semana. El anterior fue en Belgrano y Catamarca, a una cuadra de éste. Es el sexto ataque registrado, lo cual ocasiona un daño terrible al Ente”.

Con respecto a la reparación de este controlador –teniendo en cuenta el caudal de vehículos que circulan por esta zona céntrica de la ciudad-, Pablo Ceunink, director del EMVIAL, señaló que “lleva aproximadamente 48 horas, pero como desde el Municipio –hace poco tiempo- se adquirieron controladores nuevos de última tecnología, se colocarán en esta intersección. Durante el transcurso de la jornada ya estará funcionando”.