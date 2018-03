Sergio Arista, secretario adjunto de la CGT Mar del Plata, manifestó que el llamado de la central obrera se formalizara a través de la banca 25 ante el Honorable Concejo Deliberante y cuenta con la fuerza que representa la adhesión de amplios sectores sociales y políticos.

Entre otros: 16 agrupaciones políticas, concejales, sectores de la producción y el Frente para la Victoria que comparte la extrema preocupación por el rumbo de la ciudad.

“La municipalidad tiene los instrumentos necesarios y la obligación de generar empleo: gobernar es generar empleo”, puntualizó Arista.

Desde la entidad gremial se indicó que en producción, cultura, educación y salud, la comuna ha demostrado intenciones de desmantelamiento de los sectores y no de generación de empleo.

“El mismo Parque Industrial y Polo Tecnológico están detenidos. En el primero ya se podrían generar 4.000 puestos de trabajo y esto no sucede por la ausencia por parte del intendente de la política necesaria. Al momento no tienen ni agua y así las empresas no se pueden radicar. Las obras de construcción del parque/polo tecnológico quedaron totalmente detenidas y ahora en estado de abandono”, manifestó.

Sobre el pedido para hacer uso de la banca 25, Arista indicó que “es donde exigiremos enérgicamente que el jefe comunal se ponga a la cabeza del reclamo. Los anuncios como el dragado y subvención del combustible como tantos otros son sólo eso. Lo realmente necesario no se está haciendo. Sin duda continuaremos denunciando esta situación. Este es un llamado amplio a todos los actores e instituciones con sentido de responsabilidad social a generar la masa crítica para resolver el problema”, añadió.

El dirigente de la CGT entendió que “es prioritario reconocer la crisis laboral y social para continuar con acciones que demuestren verdaderamente voluntad de cambio. Es claro que buscamos con esto poner en discusión la crisis laboral y social para lograr el consenso de cómo abordarla”.