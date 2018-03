El proyecto de identificación de soldados en Malvinas que se conoció hace dos años parecía que entraba en un cono de incertidumbre.

Sin embargo, en los últimos días recibió un respaldo que ya ha provocado que se allane el camino y durante 2015 puede haber novedades muy importantes.

Julio Aro, ex combatiente y presidente de la Fundación No me Olvides estuvo en el Vaticano y tuvo un contacto con el Papa Francisco.

En declaraciones a Radio La Red (FM 91.3), Aro confesó que todavía no terminó de asimilar lo vivido junto a la periodista Gabriela Cociffi (Revista Gente) en esos diez días que estuvieron en Roma.

“Tuvimos una audiencia con Monseñor Karcher que le informó todo a Su Santidad y en el momento de la Plaza cuando se acercó, me miró a los ojos, me señaló y me dijo que sabía del trabajo que estamos haciendo con los padres de los soldados, es increíble y te deja sin palabras”, expresó.

En ese breve encuentro, el Papa Francisco le indicó que “toda madre merece saber dónde está enterrado su hijo para colocar una flor y la verdad que no podes entender el grado de compromiso que tomó a la Iglesia con este proyecto”.

Aro reconoció que nunca antes habían tomado contacto con Jorge Bergoglio ni se les había ocurrido hacerlo ecuménico, ya que se trata de un hecho humanitario que extra oficialmente cuenta con el apoyo del gobierno inglés y no hubo objeciones en Naciones Unidas.

“Pero el tiempo fue pasando y había corazones duro que no entendían los motivos de este proyecto, por eso con Gabriela conseguimos esta audiencia y realmente Francisco hace milagros porque ya hubo un montón de repercusiones positivas y en los próximos días habrá importantes noticias”, destacó.

Más allá de lo movilizante que significa tomar contacto con Su Santidad, Julio Aro remarcó que “lo más importante es poderle decir a esas madres que no les fallamos, que seguimos luchando para concretar este proyecto”.

Una de las trabas se daba desde la Cruz Roja Internacional, aunque ya surgieron señales alentadores y el Grupo de Antropología Forense indicó que las extracciones deben realizarse durante el verano, con lo cual en los próximos meses puede haber importantes avances.