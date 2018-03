Sporting no dejó dudas y venció claramente como local a Comercial por 57 a 26 con punto bonus. El triunfo le sirvió a los dirigidos por Eduardo Etcheto para quedar en la cima de la tabla de posiciones del Torneo Regional Pampeano A de Rugby.

Con un arranque furioso, el “Marista” se alejó 26-0 en 22′. A los 5′ marcó Juan Noceti por derecha, en una jugada gestada con buena participación de Jano Cherr en el último pase, Rodrigo Fernández Criado, Iván Nemer e Ignacio Marino en el inicio.

De la salida, la pelota la tomó Fernández Criado y avanzó a pura potencia ganando muchos metros, Nemer estaba en apoyo y recibió, su ladero del Seleccionado M18 2016 lo acompañó y apoyó debajo de los postes (12-0 con la conversión de Noceti).

Después de una nueva salida, el local volvió a golpear, atacando a fondo con buenos pases, excelentes líneas de carrera, velocidad y precisión. Marino, por izquierda y Noceti con su derecha pusieron el 19-0 en el marcador. El último grito del primer tiempo para Sporting lo pegaron los ocho forwards que tras un scrum generaron un try penal (26-0).

En la siguiente mitad reaccionó Comercial y pudo anotar dos tries. Primero con Marcos Cerucci por afuera y luego con Diego Jiménez en el juego corto. Una conversión de Rodrigo Oliver dejó el marcador 26-12 al irse el segmento inicial.

Para no dejar dudas, Sporting marcó dos tries más en el inicio del complemento. Jano Cherr, a los 3 minutos y por el medio, apoyó tras aguantar la marca de varios rivales coronando una jugada ofensiva con continuidad. Noceti acertó la sencilla conversión (33-12). Después, tras un line robado en la derecha, apoyó Pedro Area sobre la izquierda (38-12) a los 14. Sobre los 19´ nuevamente Cherr, luego de un pase justo de José Díaz por el centro de la cancha, anotó en soledad y otra vez Noceti acertó (45-12)

A los 23´descontó Comercial por intermedio de Carelli en la punta izquierda y Oliver, con justeza, metió la conversión para poner a los locales abajo 45-19. Luego, sobre los 28´, el recientemente ingresado Lucas Gasparri coronó por la izquierda una buena acción ofensiva de Sporting (50-19); a los 32´ Carelli vio el hueco y marcó su segundo try del partido, dejando el marcador 50-26 con la conversión de Nehuen Bastida y en la última lo imitó Gasparri, llegando al par de tries, conquista que sumada a la conversión de Noceti puso cifras definitivas al partido.

PAR DE TRIUNFOS EN BAHÍA

El debut en el Torneo Regional Pampeano A para las Juveniles fue con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones. La M17 superó ajustadamente a Argentino por 35 a 34 mientras que la M19 superó al mismo rival por 36-14. El próximo sábado, los mayores recibirán a El Nacional de Bahía Blanca y los más chicos serán locales contra Cazadores de Tres Arroyos.

SÍNTESIS

SPORTING 57: Iván Nemer, Leandro Pizzolo e Iván Ballesteros; Ignacio Parietti y Rodrigo Fernández Criado; Mariano Dramis, Santiago Sivo e Ignacio Castañón; Ignacio Marino y Emiliano Brun; Manuel Banus, Jano Cherr, Pedro Area y José Díaz; Juan Noceti. Entrenador: Eduardo Etcheto.

COMERCIAL 26: Maximiliano Giménez Pirán, Fausto Irigoyen y Santiago Martínez; Eric Maffioli y Germán Guardia; Federico Petralia, Felipe Robles y Diego Jiménez; Martín Robles y Rodrigo Oliver; Emanuel Gallego, Facundo Rutolo, Juan Manuel Carelli y Matías Llebaría; Marcos Cerucci. Entrenador: Mauricio Vázquez.

Tantos en el primer tiempo: 8′ try de Noceti (S); 11′ try de Fernández Criado convertido por Noceti (S); 14′ try de Marino convertido por Noceti (S); 22′ try penal (S); 27′ try de Cerucci convertido por Oliver (C) y 37′ try de Jiménez (C). Resultado parcial: 26-12.

Tantos en el segundo tiempo: 3′ try de Cherr convertido por Noceti (S); 14′ try de Area (S); 19′ try de Cherr convertido por Noceti (S); 23′ try de Carelli convertido por Oliver (C); 28′ try de Gasparri (S); 32′ try de Carelli convertido por Bastida (C) y 40′ try de Gasparri convertido por Noceti (S). Resultado final: 57-26.

Cambios en Sporting: Lucas Gasparri por Sivo; Daniel Ortiz por Ballesteros, Juan Di Pace por Marino, Ezequiel Ortiz por Area y Franco Porini por Dramis.

Cambios en Comercial: Nehuen Bastida por M. Robles, Cristian Echenique por Llebaría, Jonathan Gotte por Oliver; Marcos Da Silva por Jiménez y Gonzalo Maffioli por E. Maffioli.

Amarilla en el primer tiempo: 20′ F. Robles (C).

Árbitro: Pablo Casellas.

Cancha: Villa Marista.