Las empresas y/o comercios que de cara a la temporada requieran contratar personal temporario podrán solicitar el Subsidio para la toma de Personal Temporario.

Desde la UCIP Mar del Plata señalaron que este beneficio permite contratar por tres meses trabajadores que formen parte de los programas Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y Seguro de Capacitación y Empleo.

Este Subsidio para la toma de Personal Temporario es impulsado por el Ministerio de Trabajo y se estipula según la cantidad de empleados registrados que tenga la empresa.

La contratación del mismo es por tres meses, por los períodos diciembre, enero y febrero o enero, febrero y marzo.

El personal podrá ser contratado por tiempo completo (8 horas) o por tiempo parcial (4 horas).

Requisitos para las empresas:

Constancia de CUIT.

No haber realizado despidos colectivos en los últimos 6 meses.

No poseer sanciones por empleo no registrado sin regularizar.

Beneficio Económico:

Incentivo económico por parte del MTEySs por un período no mayor a 3 meses.

La empresa cuando liquida la remuneración mensual del trabajador, descuenta y registra en recibo de sueldo lo aportado como incentivo por el Ministerio.