Talleres está ahí. A un paso del regreso de Primera División después de 12 años. Ayer cumplió con el primer objetivo para el delirio de los más de 40 mil hinchas que colmaron el estadio Kempes. Ganó y se sacó de encima al duro equipo correntino (le sacó 10 puntos cuando quedan 9 en juego). Ahora deberá esperar hasta el lunes para confirmar lo que parece un hecho. Si Chacarita no le gana a Sportivo Estudiantes de San Luis, quedará concretado el ascenso de la T. Si, en cambio, el Funebrero suma tres puntos, la definición quedará para el próximo fin de semana, cuando el equipo cordobés visite a All Boys. En este contexto, un dato que no puede pasar inadvertido: Talleres estiró su gran invicto a 38 partidos sin derrotas, con 26 victorias y 12 empates, 20 en condición de local. Además, suma 619 minutos sin recibir goles.

Fue parejo el encuentro de ayer. Boca Unidos, como buen escolta, le jugó de igual a igual al líder. Y en un descuido de la visita, Ramis metió una pelota entre los centrales, apareció Solís, la joyita de Talleres, y definió con un globo por sobre el arquero. Aunque con voluntad, Boca Unidos no tuvo aproximaciones como para lograr igualar el partido. Los muchos amonestados que hubo en la primera etapa fueron un síntoma del clima tenso que había dentro del campo de juego. Había mucho en juego. Talleres lo pudo liquidar en la parte final. Estuvo cerca Klusener pero salvó Bravo sobre la línea. Después, un remate de Barrionuevo reventó el travesaño. Después de estos dos momentos de zozobra, Boca Unidos se animó y fue en busca del empate. Se hizo de ida y vuelta y subió la temperatura. Una serie de falta de los jugadores locales (Merlos otorgó bien la ley de la ventaja pero debió sacar luego alguna tarjeta, a Burgos y/o Guiñazú, ambos amonestados), hubo protestas desde el banco y se fue expulsado el suplente Alan Pérez. Y sobre el final, Strahman selló la victoria y desató más locura. En el otro encuentro de la 18ª fecha de la B Nacional, Gimnasia de Jujuy igualó 1-1 con Dálmine. Abrió el marcador Mauricio Alonso a los 5 minutos del segundo tiempo e igualó Luis Vila a once del final.

Fuente