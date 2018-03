El jefe de bloque de Unidad Ciudadana, el concejal Daniel Rodríguez, manifestó su preocupación por la orientación política que denota el presupuesto presentado por el gobierno de Carlos Arroyo y ratificó su postura opositora en referencia a un nuevo aumento de tasas.

“Ya es suficiente con la energía, con el gas, con los impuestos provinciales. Es muy delicada la decisión que hay que tomar. El actual presupuesto sigue con el criterio de los dos últimos años, no se privilegia a la producción, a la salud ni a la cultura. Es más, hay un agregado sustancial, dado el agravamiento de la situación general del país y la desmejora económica de los ciudadanos, aumentar las tasas es un remedio más peligroso que la enfermedad. No deseo presagiar tempestades. Pero se corre un riesgo cierto de entrar en una cesación de pago. Hay muchos sectores que no van a poder pagar ningún servicio”, manifestó.

El edil peronista de UC criticó la política de gestión de la coalición Cambiemos al manifestar que “el presupuesto denota y explicita la orientación de un gobierno, es decir, donde se pondrá el mayor esfuerzo económico y donde no. Nosotros fuimos y somos muy críticos al respecto, el oficialismo pone ese esfuerzo en lugares que no son prioritarios y descuida otros fundamentales. Por ejemplo se desestima el área de la producción, vinculada directamente con la industria, el crecimiento y la generación de empleo para los marplatenses. No se atiende a la salud y se acentúa el recorte salvaje en el ámbito de la cultura, donde se desmantelaron numerosos programas que integraban a jóvenes y niños, programas que los sacaban de la calle y que tenían un efecto integrador maravilloso”.