El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, acompañado por su par de Justicia, Gustavo Ferrari, presidió el IV Consejo Provincial de Seguridad Pública que se realizó en General Madariaga, donde, frente a intendentes y representantes de distintos municipios del territorio bonaerense, diputados, senadores y funcionarios, aseguró: “nos reunimos para debatir sobre los nuevos desafíos vinculados a la seguridad y a la necesidad de capacitación e incorporación de tecnología en la lucha contra el delito”.

“Partimos de cuánto nos falta hacer para, así, diseñar soluciones que nos permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la región”, sostuvo Ritondo, y manifestó: “la construcción de estrategias en materia de seguridad no pertenece a un solo partido, por eso agradezco el acompañamiento y el respaldo”.

A su vez, el funcionario provincial remarcó el papel de las nuevas tecnologías que “tienen rol muy importante en la lucha contra el narcotráfico y las mafias”, y refirió que en el próximo Operativo Sol “se pondrá en práctica un modelo ligado a la última tecnología de punta aplicada en seguridad”.

“Acá hay un gran equipo de trabajo abocado a mejorar la seguridad y llevar tranquilidad a todos los bonaerenses”, concluyó Ritondo.

Por su parte, Ferrari aseguró que “a partir de la decisión política de la gobernadora María Eugenia Vidal, de trabajar por la seguridad de manera integral, la justicia tiene que estar siempre acompañada por la ley, por el sistema carcelario y la fuerza de seguridad” y remarcó que “si la fiscalía no interviene, las leyes no ayudan y el sistema carcelario no reeduca a las personas privadas de la libertad, el objetivo de tener seguridad no se puede alcanzar”.

Finalmente, el titular de Justicia destacó el ámbito del Consejo de Seguridad porque “participamos representantes del sector legislativo, fiscales y nosotros como ministros del Gobierno y ésta es la expresión de esta decisión política”.

En el encuentro presentaron sus ponencias el Procurador General de la Provincia, Dr. Julio Conte Grand; el director del ReBA (Registro Provincial para la comercialización de bebidas alcohólicas), Martin Diago; y el titular de la APreViDe (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), Juan Manuel Lugones; quien mostró el trabajo realizado por este organismo en la lucha contra los barrabravas del fútbol.

Además expusieron el director general de Asuntos Internos, Guillermo Berra; el director de Recursos Informáticos y Comunicaciones, Alberto Crovara (que brindó detalles sobre la novedosa aplicación para realizar denuncias a través del celular); el director provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, Raúl Cadelli; y el titular del Registro Provincial de Verificación de Autopartes, Marcelo del Sol.

Por otra parte, las autoridades ministeriales aprovecharon la ocasión para realizar una reunión con intendentes y representantes de los municipios que formarán parte del Operativo Sol 2017/2018, en vistas de comenzar a diseñar estrategias que garanticen la seguridad en el periodo vacacional.