Lo afirmó el concejal Balut Tarifa Arenas, quien hizo el pedido de informes por el cual el jefe de la Policía Local se presentó, este lunes, en la comisión de Legislación del Concejo Deliberante.

“Hoy tuvimos la oportunidad de interpelar al Jefe de la Policía Local, Comisionado Fernando Telpuk, y algunas de las respuestas nos dejaron más preocupados que antes”, dijo el concejal Balut Tarifa Arenas quien impulsó la presencia del funcionario municipal en la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante.

“Entre las conclusiones preocupantes a las que llegamos, una tiene que ver con que Telpuk reconoce que la Emergencia en Seguridad no sirvió para nada, lo cual nos llama poderosamente la atención”, contó el edil tras la reunión.

El edil agregó que “nos confirmó que los efectivos que fueron preparados especialmente para formar parte de la fuerza local, por orden del intendente Arroyo realizan tareas administrativas dentro del municipio y también infracciones de tránsito”.

Otro de los punto de su declaración que nos genera preocupación es que “de los más de 880 efectivos que egresaron, ya hay más de 60 que no están en condiciones de prestar servicio”.

Además nos informó que “a la noche no hay presencia de la Policía Local en los barrios y solo están en los operativos de transito”.

“Al no estar funcionado la escuela municipal de seguridad, no hay un plan de capacitación y entrenamiento permanente, lo que sin duda es negativo. Y según Telpuk no tienen dinero para hacer las prácticas de tiro. Y en cuanto a los 23 millones que destinó la provincia, el jefe policial asegura que no le han dicho cómo y en qué usarlos“, detalló.

Las direcciones de prevención y atención a la victima estaban desmanteladas. “Recién hace pocos días nombraron a alguien en el área de asistencia a la víctima, que presentó un programa de trabajo, distinto a las funciones que le correspondería y más propias de un jefe de seguridad e higiene”, señaló el concejal.

“Por falta de gestión más que evidente, tienen 20 motos paradas porque no pueden afrontar el costo del carnet especial, que requiere un mero acto administrativo del intendente y la gobernadora”, acotó.

Por último indicó que “no tenemos estadísticas con fuentes uniformes que permitan hacer un seguimiento de la evolución de los hechos de inseguridad y violencia”.