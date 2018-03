El director de Defensa Civil, Rodrigo Goncalvez, trazó un panorama de las consecuencias que dejó a su paso el temporal que afectó en la tarde del martes a Mar del Plata.

En diálogo con PUNTOCLUB (FM96.3), el funcionario indicó que recbieron medio centenar de reclamos a través del 103 y una de las zonas más afectadas fue la circundante a Jara y Libertad donde hubo varios árboles caídos, una decena de techos desprendidos y cables cortados que dejaron a la zona sin suministro eléctrico.

En ese sentido, Goncalvez no quiso confirmarlo hasta no hablar con los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional, pero por los daños registrados en esa zona no descartó que se haya tratado de “la cola de un tornado”.

En otro tramo de la charla, resaltó que no se hayan registrados “ni evacuados ni heridos” y confirmó que el panorama meteorológico para las próximas horas resulta más alentador.

Consultado sobre la inminente puesta en funcionamiento del Radar Meteorológico, Goncalvez resaltó que “será muy importante contar con este dispositivo que permitirá prever distintas contingencias climáticas y esperamos con ansias su activación”.