toman muy en serio

Noticias de Cataluña y Europa

Frank Schausberger, ex presidente de la región de Salzburgo: “tengo la convicción de que se alcanzó el punto de no retorno y la independencia de Cataluña parece inevitable”

En Austria se toma muy en serio el proceso soberanista catalán. El evento celebrado en Salzburgo el pasado 25 de mayo bajo el título “el camino de Cataluña en Europa”, organizado por el IRA (Instituto de la regiones de Europa), influyente laboratorio de ideas austríaco, junto con la delegación de la Generalitat en Viena, dirigida por Adam Casals, tuvo un gran impacto en los medios de comunicación de ese país.

Cataluña interesa y cada vez más en los centros sensibles de la opinión internacional. Este viernes por la noche, la televisión regional de Salzburgo emitió un informe que incluye declaraciones de los participantes principales. Uno de ellos, Kai-Olaf Lang, es miembro destacado del Instituto Alemán de Política Internacional y Seguridad, prepara informes para el canciller y el Bundestag alemán. Lang fue muy explícito al considerar que las instituciones y los Estados grandes de la UE recibirían a una Cataluña soberana de manera muy pragmática.

En nombre del Departamento de Asuntos Exteriores que dirige Raül Romeva, presentó la situación en Cataluña Jordi Solé, Secretario de Relaciones Exteriores y UE, quien dejó en claro el compromiso con el proyecto europeo y cuyas declaraciones fueron muy bien recibidas por un público todavía molesto por los resultados de las elecciones presidenciales en Austria, con una muy potente eurofobia de extrema derecha que fue derrotada por la mínima.

El firme compromiso del soberanismo catalán por los valores de la UE sonó muy bien en esos círculos de Austria. Tal vez, quien mejor lo expresó fue Frank Schausberger, ex presidente de la región de Salzburgo, un importante político democrático cristiano, que dijo vislumbrar la independencia de Cataluña en un futuro no muy lejano. Schausberger sostuvo que “literalmente tengo la convicción de que se alcanzó el punto de no retorno y la independencia de Cataluña parece inevitable”.-

Barcelona (INCAT-Nació Digital por Pep Martí).-