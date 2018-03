Con motivo de conmemorarse el Día Internacional de Trabajador, la CTA Mar del Plata, junto a diversas organizaciones políticas, sociales y gremiales de la ciudad realizarán un acto a llevarse a cabo en la calle 9 de julio casi 20 de Septiembre.

Desde las 10:30 horas los trabajadores recordarán este día al que calificaron como “una jornada internacionalista de compromiso y de manifestación de la lucha de clases”.

Entre otros puntos se reclamará por:

-No a los planes de ajuste. Los trabajadores no debemos pagar la crisis

-Aumento de salarios. Paritarias libres, sin techo. Salario mínimo equivalente a la canasta familiar.

-Trabajo para todos. Defensa y ampliación de los subsidios para las cooperativas.

-Basta de precarización laboral. Trabajo en blanco con todos los derechos para todos los trabajadores.

-Basta de muertes en el trabajo. Por una nueva Ley sobre Prevención de Riesgos y Reparación de daños en la Salud Laboral.

-82% móvil para todos los trabajadores. Defensa y fortalecimiento del PAMI entregado a sus verdaderos dueños. Por una nueva ley de Previsión Social.

-No al pago de la Deuda Externa

-No a la Megaminería y a este modelo productivo basado en la contaminación y el saqueo de los bienes comunes.

-Estatización del 100% de YPF sin pago alguno.

-Estatización de todo el sistema ferroviario bajo control de trabajadores y usuarios

-Basta de represión contra los trabajadores. No a la criminalización de la protesta social. Derogación de la Ley Antiterrorista. No al Proyecto X. No a la ley “antipiquetes”. Desprocesamiento a los Petroleros de Las Heras, a los compañeros imputados por el Boletazo y a los miles de militantes populares.

-Castigo a los responsables materiales y políticos de los compañeros asesinados por luchar.

-No a la estigmatización de los motoqueros- No al patentamiento humano

-Defensa de la Educación y la Salud Pública