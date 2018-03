El concejal Ariel Ciano (1País) se refirió a la noticia que indica que en lo que va del año, 15 personas murieron en siniestros viales; y que desde la Fiscalía de Delitos Culposos expresaron la necesidad de implementar políticas de prevención y tratar la problemática como una necesidad de salud pública.

“Muchas veces escuchamos decir que ´si quieren recaudar, pongan un zorro en tal esquina´. Creo que los marplatenses debemos levantar la vara y comenzar a pensar en que no se puede crecer como sociedad siendo únicamente hijos del rigor, sino que es hora de comenzar a respetar las normas de convivencia, transmitiendo el mensaje en casa, en la escuela y haciéndolo propio con el ejemplo”, expresó.

Al respecto del tema, el concejal de 1País presentó, hace un mes, un proyecto sobre educación vial a los más jóvenes, cuyo contenido compartió con el director de Transporte de la comuna, Claudio Cambareri, quien dio su visto bueno a esta iniciativa cuyo lema reza:”Enseñando a los niños, aprendemos también los grandes”.

A su vez, Ciano recordó que tal como sucedió con otros malos hábitos, “es hora de asumir seriamente la falta de educación vial con la que inconscientemente nos movemos a diario, porque ya sea desde la óptica del peatón, el ciclista o el automovilista, la calle es muchas veces un claro reflejo de la neurosis en la que vivimos, no respetando la senda peatonal, las velocidades máximas permitidas, haciendo doble fila en los colegios -dando un pésimo ejemplo a nuestros hijos- o muchas veces, hasta legar a ´tirarle´ el auto encima a una persona, sin medir en las consecuencias irremediables en las que nos podemos ver implicados”.

“Todas las conductas deben internalizarse, tal como pasó con los temas del medio ambiente donde fueron los chicos quienes les enseñaron a sus padres a separar la basura o cuidar el agua; o el cumplimiento de la normativa del uso de cinturón de seguridad y que los menores viajen en el asiento trasero. Ahora es tiempo de valorar la importancia de la Educación Vial”, agregó Ciano quien recordó que hubo una ordenanza del año 2000 donde daba cuenta de la creación del programa municipal “Respetemos la Vida”, aunque sin mayor difusión.

Por tal motivo, y dada la preocupación del edil y toda la sociedad por la alarmante cifra de muertes en siniestros viales, es que ” solicitamos informes a la Subsecretaría de Transporte, y esperemos que el proyecto que presentamos se apruebe cuanto antes, así logramos avanzar en la puesta en marcha de una real campaña de concientización, para instalar la cultura de la educación vial en los más jóvenes y así contar con una alternativa a los radares y las cámaras que solo sirven para recaudar a favor del municipio”.

En su proyecto Ciano remarcó que “existen hechos que no se tienen en cuenta en las estadísticas porque no se registraron víctimas fatales ni heridos, pero que al ojo de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) son alrededor de mil siniestros viales, cuando en la ciudad existen alrededor de 1500 hechos de tránsito que involucra a lesionados”.

Por último señaló que “en los últimos años, no se han publicitado ni ejecutado campañas locales de seguridad vial, más allá de algunos esfuerzos de ONGs o instituciones de la ciudad dirigidos a disminuir la siniestralidad o generar una conciencia social y eduque a los más jóvenes”.