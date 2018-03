tricampeón

En el marco de la fecha N°12 del Torneo Regional Pampeano A, Mar del Plata Club logró el tricampeonato al vencer 50-26 a Los Cardos en Santa Celina.

De esta manera, a dos fechas del final, el conjunto que dirige Rafael Urrutia impuso su gran presente de principio a fin de la competencia.

El plantel festejó junto a cientos de personas presentes en Santa Celina este título, que lo faculta para jugar la próxima edición del Torneo del Interior A.

Síntesis:

Mar del Plata Club (50): Tomás Martín, Sebastián Hernando, Guido Bertozzi; Alfonso Colombo, Francisco Tobias; Tao Romero, Juan Montone, Emanuel Mendizabal; Rodrigo Iza, Tomás Catuogno; Franco Catuogno, Leonardo Sestelo, Francisco Porta, Guido Zingale; Mario Moreno.

Cambios: Pedro Larraburu por Mario Moreno, Tomás Katz por Guido Bertozzi, Emiliano Villa por Emanuel Mendizabal, Jerónimo Rocatti por Francisco Porta, Lucas Melían por Tao Romero, Francisco De Angelis por Rodrigo Iza, Atilio Lanza por Tomás Martín, Bruno Palmisciano por Sebastián Hernando.

Los Cardos (26) : Laureano Simón, Mateo Belauzarán, Martín Tornabene; Joaquín Burs, Ramiro Guitiérrez; Patricio Fleba, Eduardo Cabana, Bernardo Casey; Agustín Merello, Marcos Guazzelli; Marcos Migliore, Nicolás Redolatti, Guillermo Edo, Simón Delpech; Franco Michelini.

Cambios: Sebastián Vázquez por Simón Delpech, Javier Campo por Mateo Belauzarán, Lautaro Mena por Patricio Flebam Fernando Iocca por Bernando Casey, José Ignacio Olazabal por Fernando Iocca.

Tantos en el primer tiempo: 10´ Try de Guido Bertozzi convertido por Leonardo Sestelo (MdP), 16´ Penal de Leonardo Sestelo (MdP), 37´ Try de Tomás Catuogno convertido por Leonardo Sestelo (MdP), 39´ Emanuel Mendizabal (MdP).

Tantos en el segundo tiempo: 8´ Try de Emanuel Mendizabal convertido por Leonardo Sestelo (MdP), 10´ Try de Guido Zingale convertido por Leonardo Sestelo (MdP), 17´ Try de Marcos Guazzelli convertido por él mismo (LC) 20´ Try de Guido Zingale convertido por Leonardo Sestelo (MdP), 22´ Try de Marcos Migliore (LC), 25´ Try de Tomás Katz convertido por Leonardo Sestelo (MdP), 34´ Try de Guillermo Edo convertido por Marcos Guazzelli (LC), 38’ Try de Marcos Migliore convertido por Marcos Guazzelli (LC).

Amarilla: 46´ Guillermo Edo (LC), 63´ Juan Montone (MdP), 74´ Gastón Díaz Delfino (LC).

Árbitro: Francisco De Leonardis.

Cancha: Santa Celina.

Nicolás Gallardo – Prensa y difusión – Unión de Rugby de Mar del Plata.