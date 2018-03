En una nueva fecha del Torneo de la B Nacional, Aldosivi visitó a All Boys en el estadio Islas Malvinas. El “Tiburón” se impuso por 1-0. El partido fue arbitro por Héctor Paletta.

Síntesis:

All Boys: Losada; Suárez, Frontini, Ibars y Lusnig; Soria, Gino, Canuhé y Guerra; Castro y Salas. DT: Ignacio González.

Aldosivi: Moyano; Quílez, Parnisari, Velázquez y Canever; Villar, Brum y González; Medina, Telechea y Chávez. DT: Gustavo Álvarez.

Cambios: 16′ ST Sandoval por Suárez (ALL); 17′ ST Alegre por Velázquez (ALD); 23′ ST Yeri por González (ALD); 28′ ST Giménez por Castro (ALL); 30′ ST Orfano por Brum (ALD); 34′ ST Barrera por Gino (ALL).

Goles: 35′ PT Telechea -P- (ALD).

Amonestados: 2′ PT Quílez (ALD); 21′ PT Frontini (ALL); 39′ PT Brum (ALD); 17′ ST Moyano (ALD); 31′ ST Alegre (ALD); 34′ ST Salas (ALL); 37′ ST Parnisari (ALD); 37′ ST Giménez (ALL).

Expulsados: No hubo.

Árbitro: Héctor Paletta.

Estadio: Islas Malvinas.