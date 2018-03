El miércoles 22 de marzo se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Marcha Educativa Federal donde confluirán distintos gremios de trabajadores de la educación y estudiantes de todo el país.

Allí se hará presente la Federación Universitaria Marplatense para llevar la voz de los estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Al respecto, la presidenta del gremio, Ana Catelén de la agrupación Cauces, declaró: “es alarmante el momento que está viviendo la educación pública en general en nuestro país. Particularmente en el ámbito de la educación universitaria nos encontramos con que no solo no se da respuesta a la necesidad de mayor presupuesto para generar mejores condiciones de desarrollo, sino que por el contrario, se viene efectuando un recorte sistemático en áreas tan importantes como Ciencia y Tecnología y no se implementan políticas de bienestar orientadas a fortalecer el ingreso, permanencia y egreso de los y las estudiantes “.

Por su parte Sofía Ardusso, del Movimiento SUR y vicepresidenta de la FUM, agregó: “Movilizaremos junto a estudiantes, docentes y trabajadores universitarios de la UNMDP porque consideramos fundamental continuar la unidad de acción que comenzó a profundizarse el año pasado ante las primeras medidas de ajuste por parte del gobierno nacional. A casi un año de la movilización histórica de Mayo del año pasado, vemos que el ajuste se ha agudizado y se ha intentando además instalar un peligroso discurso en el cual se cuestiona el valor de la educación pública, a la vez que se pretender responsabilizar a docentes, estudiantes que participan políticamente y estudiantes inmigrantes del estado de deterioro en el que se encuentra. Es ante esto que toda la comunidad educativa y universitaria nos manifestamos fuertemente y en unidad por la defensa de la educación pública”.