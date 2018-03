Marcelo Artime, precandidato de Acción Marplatense, dialogó con docentes y alumnos que aprenden los oficios de la construcción sobre el presente y el futuro de la ciudad y destacó la importancia de las obras públicas y privadas para generar trabajo. “Arroyo no inició una sola obra pública”, aseguró. “La Uocra prepara a muchos jóvenes de distintos barrios que quieren aprender los oficios de la construcción, una actividad creadora de mano de obra”, sostuvo Artime. “La construcción es una importante fuente laboral para miles de marplatenses. Por eso impulsamos su desarrollo y queremos fortalecer su presente”, continúo Artime, que estuvo acompañado por la precandidata Lucila Branderiz. Además, consideró que “hoy tenemos una ciudad detenida, por lo que la obra pública también está detenida”. “Uno de los problemas más graves es la falta de empleo y la ausencia de inversiones y de obra pública en Mar del Plata agrava la s ituación”, continúo. Seguido, destacó que “las únicas dos obras públicas importantes que hay y dan trabajo son las que iniciamos nosotros: el Centro de Abastecimiento Tucumán y la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Arroyo no inició una sola obra pública”. “Necesitamos que este gobierno se despierte y encare nuevas obras ya que, hasta hace dos años, había un ritmo que hoy se ha perdido y nada demuestra que con equipos y proyectos no se pueda recuperar”, concluyó Artime.