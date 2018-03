“He recibido aparte maltrato físico, psicólogico torturas, desprecios y abandono de persona y no sólo por parte de él, mi padre biológico sino también por parte de la mujer que me parió por ser hija de él, ya que su otro hijo no es mi hermano de sangre”, agregó Romina Balaguer en la descripción del video de su Facebook personal.

La víctima ahora tiene 35 años y su padre, Antonio Cisneros, ya llegó a los 66. En las grabaciones se puede observar a la muchacha llegar al restaurante donde se reuniría con su padre biológico y enseguida le empezó a preguntar acerca de los hechos de violación durante toda su infancia.

“Lamentablemente ninguno irá preso porque la justicia de éste país no existe”, expresó Romina Balaguer a través de las redes sociales, y además declaró que el hombre vivía en el Hotel Argentino de Olavarría, pero que se fue a otra ciudad luego de la difusión de las imágenes.