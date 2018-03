Noticias de Francia, Niza

“Te prohíbo, en nombre de todos los musulmanes, asociar tus actos crueles, bárbaros e inhumanos a nuestra bella religión del islam”, sostiene en su video Maroua Bekkouche.

Maroua Bekkouche, una videobloguera de belleza musulmana de 20 años, se ha salido de su repertorio habitual para mandar un conmovedor mensaje a todo el mundo. Así, ha realizado un video en protesta con el reciente ataque terrorista que ha sacudido Niza, ciudad en la que vive desde los tres años, que se cobró la vida de 84 personas. La grabación, titulada ‘Estimado señor terrorista’, se ha vuelto viral en las redes, reproduciéndose más de 867.000 veces en unos días.

“Hay una pregunta que me ronda la cabeza, estimado terrorista. ¿Puedes explicarme la razón por la que matas a familias y ancianos, parejas y niños? Dices ser un protector del islam, que mueres como un mártir, pero, ¿son estas personas malhechoras? Y en caso de que lo sean, ¿en qué te molestan? ¿Afectan a tu libertad? ¿Han atacado a tu familia? ¿Ponen en peligro tu vida? Todos conocemos la respuesta: ‘No'”, comienza diciendo la joven en el video.

“Dime por qué les pones en peligro”, protesta Maroua. “Sabes perfectamente que no tienes ningún derecho sobre la vida de las personas. Y, por favor, no me digas memeces como ‘veo mensajes divinos cuando duermo’ o ‘lo hice en el nombre de Alá’. Te prohíbo, en nombre de todos los musulmanes, asociar tus actos crueles, bárbaros e inhumanos a nuestra bella religión del islam“, prosigue.

“El islam expresa el amor y no el odio, la tolerancia y no el fanatismo, la alegría y el compartir y no el asesinato”, apunta.

Además, critica el hecho de que exista una gran cantidad de usuarios de las redes sociales que exijan a los ciudadanos musulmanes que pidan perdón por los atentados terroristas. “No estoy con ellos y no apoyo sus actos. ¿Por qué tengo que pedir perdón, solo porque los medios de comunicación vierten la responsabilidad sobre nosotros?”, lamenta.

“Vamos a enseñarle al estimado terrorista que somos fuertes juntos y que no estamos divididos, porque, en realidad, es exactamente lo que él quiere”, sentencia la videobloguera.

