El Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) realizó una reflexión con respecto al caso de dos policías del CPC que, estando en funciones, habrían abusado sexualmente de dos jóvenes en un patrullero en Mar del Plata.

“Desde nuestro colectivo de mujeres, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la inseguridad que sufrimos las mujeres en las calles de Mar del Plata, inseguridad que en muchos casos se traduce en abusos y violaciones, dando cuenta de las particularidades que deberían contemplar las políticas de seguridad para protegernos también a las mujeres”, señalaron.

“Que el personal que debiera velar por la seguridad de las y los ciudadanos, no sólo no lo haga, si no, que se constituya en el principal perpetrador del delito, violentando de la manera más cruel a dos mujeres, representa no sólo un abuso de poder por cuestión de género si no, un abuso de autoridad inadmisible”, agregaron.

Desde Mumalá se preguntaron “¿a quién recurrimos las mujeres si algo nos sucede en la calle? ¿Y si somos víctimas de algún tipo de violencia de género -que, aclaramos, se presume que 1 de cada 3 mujeres sufre de algún modo esta violencia-? Claramente al CPC no recurriríamos”, remarcaron.

En otro párrafo del comunicado, Mumalá solicitó que se remueva de manera definitiva a estas dos personas, inhabilitándolas para ejercer la función.

“Asimismo, exigimos que se avance con celeridad en el proceso penal, tomando en cuenta la gravedad que implica este caso”, enfatizaron.

Además, solicitaron también que desde el Municipio se contemple la perspectiva de género en las políticas de seguridad y se aborde de manera prioritaria la asistencia a las víctimas.

“Está demostrado que sacar compulsivamente policía a la calle no resuelve el problema de la inseguridad. Y que aún persiste la lógica corrupta y abusiva de las tradicionales fuerzas de seguridad”, subrayaron.

“Exigimos que nunca más, las mujeres seamos violentadas por las instituciones y que el Estado sea el garante de velar por nuestra seguridad y de implementar políticas para que podamos vivir libres de violencia”, finalizaron.