violencia genero

El intendente Carlos Fernando Arroyo encabezó este martes la presentación del programa escolar sobre Violencia de Género que impulsa en los establecimientos municipales.

La actividad se llevó a cabo en instalaciones del COM y participaron funcionarios de Educación, Policía Local, Dirección de la Mujer y directores de establecimientos educativos.

“Desde el inicio de mi administración, uno de los temas que más me preocupó fue la Violencia de Género. Siempre me produjo un rechazo visceral. No hay nada más desagradable el ataque a una mujer indefensa, porque implica además un desequilibrio psicológico, humano y cultural gravísimo”, confesó el intendente Arroyo. “El resultado final debe ser que se entienda que la mujer y el hombre son absolutamente iguales y tienen los mismos derechos”, sintetizó.

En este sentido, el titular del Ejecutivo Local aprovechó la ocasión para reiterar que, además, otros dos temas de vital importancia se involucrarán en la currícula educativa municipal: RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y Educación Vial. “Estos tres elementos hacen a la defensa de la vida y la salud de la población. Es fundamental que se vuelva a revalorizar todo lo que está planteando la Secretaría de Seguridad”, dijo.

Acompañado por la secretaria y subsecretaria de Educación, Ana María Crovetto y Susana Rivero respectivamente, entre otros, Arroyo explicó que “esta temática se integrará a la currícula desde el nivel inicial”.

“Habrá distintas formas de encararlo según el desarrollo intelectual y emocional de la criatura, no se puede tratar el tema de la misma manera en el jardín que en la secundaria, pero hay maneras de sugerir el respeto al otro sexo, el buen trato, el compañerismo, la solidaridad – sostuvo el Intendente –. La forma de llevar adelante un noviazgo, también en algún momento se abordará la educación sexual. Lo vamos a hacer progresivamente tratando de hacer las cosas bien, prolijas”.

“También necesitamos la intervención inmediata del sistema escolar y médico, para que estos cursos de reanimación se den en todos lados. Iremos de a poco: empezaremos por los taxistas, remiseros, colectiveros, pero también vamos a exigírselos a los chicos cuando se reciban”, afirmó y adelantó que “en Inspección General no voy a dar una habilitación más si no tienen este curso de RCP. Ese almacenero, un día, puede ir caminando por la calle y tener que socorrer a una persona que sufra un infarto y salvarle la vida”, explicó.