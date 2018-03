El intendente Carlos Fernando Arroyo, tal cual se había comprometido semanas atrás, informó los motivos de la visita del jueves 23 de febrero a la Escuela Municipal N°205, que se fundamentó en la decisión de “solucionar un problema registrado desde diciembre del año pasado, cuando las autoridades de ésta y otros establecimientos educativos informaron sobre las dificultades que tenían con el sistema online de gestión de títulos”.

En conferencia de prensa, acompañado por el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, dejó en claro que esto mostró un cambio en la manera de proceder. “No podíamos dejar a los alumnos sin títulos y, ante tantos problemas, lo resolví, porque obtuvimos el permiso para hacerlo con el sistema viejo. Tendrán sus títulos como corresponde”, explicó sobre las gestiones iniciadas con el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.

Esto seguirá así tanto y en cuanto se resuelva el trámite para ajustarse al nuevo sistema online. “Las oficinas técnicas de la Municipalidad tendrán un año para ver cómo resolvemos este problema”, agregó el Jefe Comunal.

En este contexto, Arroyo indicó que dejó pasar el tiempo para dar explicaciones “porque me sirvió para ver un conjunto de cosas del espectro político” y agregó: “De este tema, sinceramente, habría preferido no hablar porque en materia educativa mi experiencia me enseñó a trabajar dentro del sistema. Pero he escuchado tantas barbaridades, que realmente no puedo dejar de decir mi verdad”.

“ME PAGAN EL SUELDO PARA TRABAJAR”

El jefe comunal también afirmó que “me pagan el sueldo para trabajar, fui a preguntar cuál era el problema y cómo lo solucionábamos. Eso fue lo que hice” y recordó que “cuando llegué me encontré con la Directora de la Escuela N°6, hablamos del piso, del techo, de cómo habían pintado el establecimiento y muchas otras cosas más, hasta me pidió una portera más a la mañana por la cantidad de alumnos que tienen”.

“Después de esta recorrida, fui a la dirección para hablar de los títulos, no fui a controlar nada. Cuando llegué al lugar, estaban hablando de que faltaba documentación. Entonces, como tengo experiencia, al ser docente de carrera, pedí los libros para ver cómo podíamos tramitar los títulos”, anexó. “Había falencias en la documentación y no eran menores – continuó – porque los libros calificadores no estaban avalados por nadie y había espacios en blanco, por ejemplo”.

“Quiero aclarar todo esto porque he sido atacado por muchas personas de forma irresponsable, porque ninguno de los que hablaron tantas cosas me vino a preguntar nada, no costaba nada bajar dos pisos y consultarme qué había hecho. Esto me indigna, porque yo cumplo mi trabajo”, contestó Arroyo.

“Ahora pregunto, ¿se quejan de que un Intendente recorre una escuela? Me pasé gran parte de mi trabajo como concejal recorriéndolas. En su momento, junto a la arquitecta y concejal Patricia Leniz resolvimos problemas en la Escuela N°1. Esto me gusta hacerlo, es mi trabajo”, indicó.

“HABRÁ VISITAS A TODAS LAS ESCUELAS”

En otro lapso de la conferencia de prensa, el intendente Arroyo anunció que “habrá visitas a todas las escuelas, en distintos horarios y el día que se me ocurra, porque quiero ver cómo funcionan las cosas”.

A la vez, adelantó que, con motivo de las irregularidades manifiestas, “tengo que hacer los trámites que corresponden: va haber sumarios, esto es un tema grave. Acá hay gente que no cobraba, por ejemplo”.

Sobre esto último, explicó que “cada vez que hay un problema administrativo complejo, siempre dispongo la iniciación de sumarios, no para castigar, sino para deslindar responsabilidades y llegado el caso, para asesorar, para que puedan solucionar”.