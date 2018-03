Ante las recientes declaraciones del presidente del Emder Guillermo Volponi, el ex titular de dicho ente Horacio Taccone se refirió a los mismos.

Al respecto expresó: “Finalizamos una gestión de 8 años, en donde tanto Federico Maidana como yo, nos propusimos que haya más deporte social y de alta competencia en la ciudad. Para lograr esto, construimos nuevos escenarios deportivos, como el Centro Municipal de Hockey y el Centro de Actividades Náuticas en la Laguna de los Padres. Pusimos en valor el estadio Polideportivo, el Patinódromo y la Pista de Atletismo. A su vez, colocamos una nueva carpeta de césped sintético de agua en el Estadio Panamericano de Hockey, construimos vestuarios nuevos y llevamos a cabo muchas mejoras en el estadio Minella. Además, concretamos nuestros mayor sueño: los 5 polideportivos en los barrios”.

“Jamás se invirtió tanto en un plan estratégico de deporte social y desarrollo urbano como en estos 8 años, ni se dieron tantas becas ni subsidios a deportistas, clubes y asociaciones. Tampoco nunca Mar de Plata fue sede de tantos eventos internacionales tales como la Copa Davis, el Preolímpico de Básquet, las Finales de la Liga Mundial de Vóley y la presencia de las Leonas y Leones en amistosos contra Sudáfrica”.

Horacio Taccone puso énfasis en la intencionalidad de los dichos: “Está claro que todo este trabajo no puede borrarse con declaraciones malintencionadas. Cuando el actual presidente del Emder manifiesta ‘que la gente sepa que el anterior gobierno dejó en estado de abandono y gran desidia la mayor parte del parque de los deportes’, está mintiendo descaradamente. Desidia significa desgano, desinterés, vagancia, holgazanería, pasividad. La gente vinculada al deporte, los deportistas, dirigentes, ¿alguna vez dijeron semejantes cosas? ¿alguien escuchó que se hablara de desidia en la gestión municipal? No. Es ésta una versión política, reciente, malintencionada, falsa”.

“Los más de mil patinadores que utilizan una pista de patín nueva ¿pueden decir esto? ¿Los atletas que pueden entrenar en una nueva pista de atletismo? ¿Las chicas y chicos que tienen la cancha de hockey de agua nueva? ¿Los miles de usuarios que concurren al natatorio municipal y se bañan en duchas nuevas? ¿Los más de 20.000 vecinos que disfrutan los complejos deportivos en los barrios? ¿Está todo perfecto en el Parque de los Deportes? Por supuesto que no, nos faltaron hacer cosas. Y nos hubiera gustado hacerlas. Los vecinos de Mar del Plata y Batán eligieron otro camino. Públicamente y de corazón, les deseé suerte y me puse a su disposición para colaborar”, afirmó.

Por último se refirió al personal del Ente: “Estoy molesto, no tanto por mí, sino fundamentalmente por todo el personal del Ente de Deportes que tanto trabajó estos años para lograr todo lo anteriormente mencionado. Siento que también se refieren a ellos como vagos y holgazanes. Y no se lo merecen.”

“Espero que cuando el Sr. Volponi me cruce por la calle no me diga ‘no te calentés, son cosas de la política’. La política no es difamar y mentir. Es hacer. No me va a poder mirar a los ojos.Les sugiero que dejen de mentir descaradamente y se pongan a trabajar. Ya pasó un mes. Restan 47. Tienen un personal municipal trabajador y comprometido para hacerlo”, concluyó.